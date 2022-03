“Ukrayna Rusiyadan hərbi gəmi və sualtı qayıq almaq istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Almaniyadakı səfiri Andrik Melnik açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ barədə Kiyev Berlinə müraciət etməyə hazırlaşır. Diplomatın sözlərinə görə, Ukraynanın hərbi gücünün artırılmasının vacibliyini artıq bütün müttəfiqlər bilməlidir. Diplomat Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinə də ehtiyac duyduğunu ifadə edib.

