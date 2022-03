Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva "İnstagram" səhifəsində Od çərşənbəsi ilə bağlı video paylaşıb.

Metbuat.az həmin görüntülərdə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik etməsi əks olunub.

