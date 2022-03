NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etmək üçün Brüsseldə fövqəladə iclas keçirəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansı açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, iclas martın 4-də NATO qərargahında baş tutacaq. İclasa Baş katib Yens Stoltenberq rəhbərlik edəcək.

