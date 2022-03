"Eldar Mahmudov vəfat etməyib, qoy, hər kəs öz yalanında boğulsun" - AÇIQLAMA

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqazinfo.az Eldar Mahmduovun ölümü ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün ailə vəkili Cavid Rzazadə ilə əlaqə saxlayıb.



O, açıqlamasında xəbərin yalan olduğunu bildirib: “Yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Qoy, hər kəs öz yalanında boğulsun”.

Sabiq milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun vəfat etməsi xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə E-huquq.az məlumat yayıb.Bildirilir ki, E.Mahmudovun gecə saatlarında ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.



