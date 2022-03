Putini SARSIDAN GÖRÜNTÜLƏR: Rus texnikaları necə darmadağın oldu? - FOTOLAR

Rusiya Ukraynada belə ciddi itkilərlə üzləşəcəyini gözləmirdi.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın çox sayda hərbi texnikasının vurulması və texnikalarda nasazlıqların baş verməsi Moskvanı narahat edib. Üstəlik həmin texnikalar arasında, Rusiya ordusunun daha çox güvəndiyi müdafiə sistemləri, qırıcılar və helikopterlər də var. Pentaqondan bildirilib ki, müharibənin başlamasından bir həftə keçsə də, Rusiya Ukraynada hava üstünlüyü əldə etməyib və rus hərbçilərin əhvalı olduqca pisdir.

