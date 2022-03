Ümumdünya Güləş Birliyi (UWW) Ukraynadakı münaqişə ilə bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun Bürosundan Rusiya və Belarusu təmsil edən güləşçilərin beynəlxalq yarışlara buraxılmaması barədə qərar qəbul edib.

Həmçinin, Büro BOK-un 25 fevral 2022-ci il tarixli təcili tövsiyəsinə uyğun olaraq, bu il Rusiya və Belarusda keçirilməsi planlaşdırılan beynəlxalq turnirlərin ləğvini də təsdiqləyib.

