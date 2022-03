Tanınmış model, bir sıra geyim şirkətlərinin siması olan Bad Kitti yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o prezident Vladimir Putinin əmrinə qarşı çıxaraq, Ukraynanı işğal etməyi rədd edən rus əsgərləri ilə birlikdə olacağına söz verib. O, əsgərlərə göstərəcəyi “xidmətlər”in siyahısını da paylaşıb.

Qeyd edək ki, Bad Kitti Rusiya əməliyyatlara başlayandan sonra Putin əlehinə tez-tez paylaşımlar edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.