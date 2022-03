Rusiya ordusu Çernobıl AES-i nəzarətə götürəndən sonra ətrafına çox sayda canlı qüvvə və hərbi avadanlıqlar toplayıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Rusiya ordusu strateji silahların hücuma məruz qalmaması üçün bu ərazini seçib. Ekspertlər bildirir ki, Rusiyanın AES-in ətrafında qüvvə toplaması təsadüfi deyil. Çünki, ruslar Ukrayna ordusunun ərazini bombalaya bilməyəcəyini yaxşı başa düşür. Məsələ burasındadır ki, ərazinin bombalanması dəhşətli fəlakətə yol aça bilər.

