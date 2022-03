Putin Rusiyanın qonşu ölkələrinə çağırış etdi: Bizimlə əməkdaşlıq etməsəniz...

Rusiya prezidenti Vladimir Putin qonşu ölkələrə və digər dövlətlərə Moskva ilə əlaqələri normallaşdırmaq üçün çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, vəziyyəti gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur:

“Pis niyyətimizi yoxdur. Bütün öhdəliklərimizi yerinə yetirəcəyik. Rusiya sadəcə digər ölkələrin uyğunsuz əməllərinə cavab verir. Əlaqələri normallaşdırmaq və əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəməyənlər bizə zərər verir.

Putin bildirib ki, Rusiya digər ölkələrə qarşı iqtisadi öhdəlikləri yerinə yetirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.