Azərbaycan Premyer Liqası: İki görüş baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 18-ci tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

Turun ilk oyunu “Zirə” və “Sumqayıt” komandaları arasında baş tutacaq.

Günün ikinci matçında isə son çempion “Neftçi” “Səbail”lə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, tura martın 6-da oynanılacaq “Keşlə” - “Sabah” və “Qarabağ” - “Qəbələ” qarşılaşmaları ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası, 18-ci tur

5 mart (şənbə)

17:00. “Zirə” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Cavanşir Yusifov, Müslüm Əliyev, Əliyar Ağayev

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

19:15. “Neftçi” – “Səbail”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Kamran Bayramov, Vüsal Məmmədov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

“Bakcell Arena”

