Rusiyanın raket hücumları nəticəsində Ukraynanın Vinnitsa şəhəri yaxınlığındakı hava limanı tamamilə dağıdılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimi Zelenski bildirib.

“Mənə indicə Vinnitsaya raket hücumu barədə məlumat verdilər - 8 raket. Bizim dinc Vinnitsa heç vaxt Rusiyanı heç bir şəkildə təhdid etməyib. Raket hücumu sərt, rüsvayçılıqdır, hava limanı tamamilə dağıdılıb. Onlar məhv etməyə davam edirlər” - Zelenski əlavə edib.

