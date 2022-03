Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov şəhərinə ağırlığı 500 kiloqram olan bomba atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitri Kuleba açıqlama verib. O bildiribi ki, bomba partlamayıb.

“Xalqımızı rus barbarlardan qorumaq üçün kömək edin. Hava məkanımızı bağlamaq üçün yardım edin. Bizə döyüş təyyarələri göndərin. Bir şeylər edin” - deyə diplomat qeyd edib.

