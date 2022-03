ABŞ Ukraynaya 200 milyon dollar dəyərində silah tədarük edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden müvafiq fərman imzalayıb.

Bununla da atıcı silahlar, tank əleyhinə və zenit silahları ən qısa zamanda Ukraynaya çatmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.