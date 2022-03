İdmançımız erməniyə qalib gələrək kəmər qazandı

Azərbaycan milli komandasının kikboksçusu Məhəmməd İmanov WJF döyüş təşkilatının kəmərini qazanıb.

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 57 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən yarışda yerli ölkəni təmsil edən erməni əsilli Qela Xoceliani ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibini məğlub edən İmanov kəmərin sahibi olub.

Qeyd edək ki, Məhəmməd İmanov gənclər arasında WAKO versiya üzrə Avropa birinciliyinin qalibi, dünya çempionatının gümüş medalçısıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.