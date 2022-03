Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqların 4-cü turu keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar videokonfrans yolu ilə keçirilir. Ukrayna tərəfi toplantıdan əvvəl açıqlamasında bildirib ki, 4-cü turda bundan əvvəlki danışıqlarda irəli çıxan məsələlər müzakirə ediləcək.

