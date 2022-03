Prezidentdən ​Vaqif Məmişovla bağlı SƏRƏNCAM

Vaqif İmamqulu oğlu Məmişov "Dostluq” ordeni ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

O, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə mükafatlandırılıb.

Qeyd edək ki, Vaqif Məmişov Vaqif Məmişov 1962-ci ildə Gürcüstanda, Marneuli rayonunun Kosalı kəndində anadan olub. Konrad" Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Rusiyanın Şimal-Qərb Federal Dairəsi üzrə Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti, Sankt-Peterburqda Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyətinin sədridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.