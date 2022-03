Ukraynaya hücum edən rus qüvvələrin 40 faizi ya öldürülüb, ya da yaralanaraq döyüşmək qabiliyyətini itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, Ukraynada öldürülən rus hərbçilərin sayı 13800-ə yüksəlib. Məlumata görə, rusların çox sayda hücumuna baxmayaraq Xarkov şəhəri Ukrayna ordusunun nəzarətindədir.

Təkcə Xarkov şəhərində azı 500 dinc insanın həlak olduğu bildirilib.

