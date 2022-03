Rusiyanın Ukraynaya hücumu nəticəsində bugünədək 108 uşaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, 120-dən çox azyaşlı yaralanıb.

