“NATO bütün müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hazır olmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya kansleri Olaf Skolz Berlində NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq ilə birgə mətbuat konfransında belə açıqlama verib. O bildirib ki, NATO hərbi olaraq Ukrayna məsələsinə müdaxilə etməyəcək. Almaniyalı rəsmi Ukraynada atəşkəsin tezliklə təmin edilməsi üçün ciddi səy göstərilməsinin vacibliyini qeyd edib.

