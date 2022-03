Rusiya Ukrayna hərbçiləri ilə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının ərazisində təhlükəsizliyin birgə təmin edilməsinə dair razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirib.

Zaxarova həmçinin qeyd edib ki, Rusiya ordusu Çernobıl AES-in təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün səylərini davam etdirəcək.

