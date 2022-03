Azərbaycanda Dairə Seçki Komissiyalarının (DSK) üzvlərinin maaşları artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report" Mərkəzi Seçki Komissiyasından məlumat əldə edib.

Qeyd edək ki, bu gün MSK-nın iclası keçirilib.

