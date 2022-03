Türkiyə İstanbul boğazını TAMAMİLƏ BAĞLADI - SON DƏQİQƏ

Türkiyə İstanbul boğazını gəmilərin hərəkəti üçün tamamilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvəqqəti xarakter daşıyan bu qadağaya səbəb boğazdan keçən kargo gəmilərindən birində yaranan nasazlıq olub.

Sahil Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən açıqlamada bildirilir: "Kocaelidən Köstenceyə hərəkət edən "ANNAMARİA D" adlı kargo gəmisində Poyrazköy yaxınlarında nasazlıq yaranıb. Nəticədə boğazdan hərəkət tamamilə dayandırılıb. Nasazlıq yaranan gəmi isə xilasetmə botlarımız vasitəsilə gedəcəyi ünvana çatdırılıb".

