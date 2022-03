Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və onun ailəsinə ölkəsində sığınacaq təklif etdiyini açıqlayıb.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “The Sunday Times” nəşri yayıb.

“Biz bütün bunları əvvəl də müzakirə etmişik... Deyə bilərəm ki, Volodimir (Zelenski – red.) aydın şəkildə bildirdi ki, Ukrayna xalqına borcludur və orada qalacaq, onların qeydinə qalacaq. Deməliyəm ki, ona heyranam”, - deyə Baş nazir qeyd edib.

