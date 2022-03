Xalq artisti Teymur Mustafayevin nəvəsi Teymur Mustafayev ağır qəzaya düşüb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, Teymur Mustafayev dünən gecə saatlarında avtoqəza keçirib və ağır yaralanıb.

Onun bu gün əməliyyat olunacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Teymur Mustafayev fəal gənclərdəndir.

