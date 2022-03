Türkiyə və ABŞ prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Cozef Bayden NATO-nun martın 24-də Brüsseldə keçiriləcək fövqəladə sammiti çərçivəsində ikitərəfli görüş keçirəcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, liderlər əsasən Ukrayna məsələsini müzakirə edəcəklər.

Həmçinin Türkiyə Prezidenti sammit çərçivəsində digər liderlərlə də ikitərəfli və üçtərəfli görüşəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə və ABŞ-nin dövlət başçıları sonuncu dəfə martın 10-da telefonla danışıblar.

