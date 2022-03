Tezliklə Kiyevdə hərbi paradda görüşəcəyik - Ramzan Kadırov

Çeçenistanlı nazir Ruslan Alxanov Ukraynadakı çeçen döyüşçülərinin yerləşdiyi əraziyə səfəri zamanı maraqlı açıqlama verib. Metbuat.az xəbər verir ki, o Kiyevdə Rusiya qoşunlarının "düşmən üzərində” uğurunu qeyd edəcək hərbi paradın keçiriləcəyini vəd edib. Nazirin hərbçilərlə görüşünü "telegram" kanalında paylaşan Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov tezliklə Kiyevdə hərbi paradda görüşəcəklərini deyib.

