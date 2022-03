“Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada kimyəvi silahdan istifadə edə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden bəyan edib.

Qeyd edək ki, NATO-nun Brüsseldə keçiriləcək sammitində alyansa üzv ölkələr Rusiyanın kimyəvi, bioloji, kiber və ya nüvə silahlarından istifadə edəcəyi təqdirdə onlara necə reaksiya verəcəklərini müzakirə edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.