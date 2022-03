Rusiya dost olmayan ölkələrə qaz tədarükü üçün ödənişləri rubla çevirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib.

“Mallarımızı Aİ və ABŞ-a göndərib ödənişi dollar və avro ilə almağın mənası yoxdur”, deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb.

Putinin bu bəyanatından sonra Rusiya valyutası bahalaşmağa başlayıb, dolların məzənnəsi 3 mart tarixindən ilk dəfə olaraq 100 rubldan aşağı enib.

