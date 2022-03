Bu gün xanəndə Almaxanım Əhmədlinin nişanıdır.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, xanəndənin xoş günü paytaxt restoranlarının birində keçirilir.

Qeyd edək ki, Almaxanım şair Vüqar Əhmədin övladı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. Xanəndə AzTV-nin solistidir.

