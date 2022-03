Boris Consonun gündəm olan FOTOLARI

Bu gün Belçikanın paytaxtı Brüsseldə NATO ölkələrinin növbədənkənar zirvə görüşü keçirilib. İclasda 30-a yaxın ölkənin nümayəndələri iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fövqəladə görüşə qatılmaq üçün Brüsselə səfər edən Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson maraqlı görüntülərlə gündəmə gəlib.

Zirvə görüşündən öncə NATO liderləri ilə bir araya gələn Consonun qeyri-adi hərəkətləri və ilginc jestləri fotoqrafların gözündən yayınmayıb. Baş nazirin Brüsseldə lentə alınmış fotoları sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılaraq, müzakirə predmetinə çevrilib.

Consonun gündəm olan görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.