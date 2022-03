Rusiyanın Ukrayna ərazisinə hərbi müdaxiləsindən sonra 136 uşaq həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğunun Ofisi teleqramda məlumat yayıb. Bildirilir ki, bugünədəl 199-u uşaq yaralanıb.

Uşaqlar ən çox Kiyev (64), Xarkov (44), Donetsk (50), Çerniqov (38), Mikolayev (28), Luqansk (25), Zaporojye (17), Xerson (20), Kiyev (16), Jitomir (15) və Sumı (14) bölgələrində zərər çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.