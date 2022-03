Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı “Pəncə Şimşək” bölgəsində yerləri müəyyənləşdirilən üç PKK terrorçusu, eləcə də, “Sülh çeşməsi” bölgəsinə hücuma hazırlaşan bir terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

