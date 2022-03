Azərbaycan millisi heç uduzmadığı rəqibi ilə üz-üzə gələcək

Maltada təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoldaşlıq oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin baş məşqçi olduğu komanda Latviya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

Ta Qali şəhərindəki Milli Stadionda oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.Yığmanın heyətində Bədavi Hüseynov, rəqibdə isə Eduard Emsis zədə səbəbindən oyunu buraxacaq. Komanda tarixində 5-ci dəfə Latviya ilə üz-üzə gələcək. Əvvəlki 4 yoldaşlıq matçının 3-ü heç-heçə ilə yekunlaşıbsa, 1-də Azərbaycan millisi qələbə qazanıb.

29 mart

Yoldaşlıq oyunu

15:00. Azərbaycan - Latviya

Baş hakim:Trustin Farrugia Kann (Malta)

Malta. Ta Qali. Milli Stadion.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması martın 25-də ilk yoldaşlıq görüşündə Maltaya 0:1 hesabı ilə uduzub, Latviya isə Küveyt seçməsi ilə heç-heçə edib - 1:1.

