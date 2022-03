Azərbaycanın buğda idxalında Rusiyanın payı kəskin azalıb

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan xaricdən 32,475 mln. ABŞ dolları (55,208 mln. manat) dəyərində 93 704,53 ton buğda idxal edib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə buğdanın idxalı həcm ifadəsində 4 dəfə, dəyər ifadəsində isə 5,5 dəfə artıb.

Qeyd edək ki, hesabat ayında buğdanın 50,1%-i Qazaxıstandan, 49,9%-i isə Rusiyadan idxal olunub. Ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə Rusiyanın Azərbaycanın buğda idxalı bazırındakı payı kəskin dərəcədə – 37,1 faiz bəndi azalıb, Qazaxıstanın isə payı isə müvafiq olaraq 37 faiz bəndi artıb.

Xatırladaq ki, 2021-ci ildə Azərbaycan ümumilikdə 331,946 mln. dollarlıq (564,308 mln. manat) 1 148 100,78 ton buğda idxal edib. Sözügedən həcmin 95,3%-i Rusiyadan gəlib.

