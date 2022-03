Nigeriyanın Kaduna vilayətində sərnişin qatarına bomba ilə hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı qatarda 970 nəfərin olduğu bildirilir. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Polis hücumun təşkil edildiyini təsdiq etsə də, əlavə məlumat verməyib. Yerli mənbələrin məlumatına görə, 3 gün əvvəl polisin tədbirləri nəticəsində 12 silahlı zərərsiləşdirilib. Ehtimal edilir ki, qatara hücum bu tədbirlərə cavabdır.

