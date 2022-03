“Vacib olan məsələ münaqişənin qısa müddət ərzində həll olunmasıdır”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu İstanbulda keçirilən Rusiya-Ukrayna görüşü barəsindəki açıqlamasında belə deyib. O bildirib:

“Hər mərhələdə tərəflər arasında yaxınlaşmanın artdığını məmuniyyətlə müşahidə etdik. Bəzi məsələlərdə razılığa və ortaq mövqeyə gəlindi. Müzakirələrin başlamasından bəri ən əhəmiyyətli irəliləyiş bu gün əldə edildi”.

