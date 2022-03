"Whatsap"dan YENİ QƏRAR: Martın 31-dən bu telefonlarda işləməyəcək

"WhatsApp" mesajlaşma tətbiqi 31 mart tarixindən bir çox telelfonlarda işləməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WhatsApp" özü məlumat yayıb.

Belə ki, bu sosial şəbəkə tez-tez yenilənir. Bu səbəbdən bir sıra telefon modelləri yeniləmələri dəstəkləməyəcək. "WhatsApp" bəzi Android, iOS və KaiOS versiyalarından istifadə edən telefonlarda mövcud olmayacaq.

31 mart tarixindən sonra "WhatsApp"ın dəstəklənməyəcəyi telefon modelləri bunlardır:

Bu qadağa ilə yanaşı "WhatsApp" istifadəçilərinə yeni 37 emojisini təqdim edib:

