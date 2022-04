AFFA İntizam Komitəsi "Sumqayıt" və "Qarabağ" klublarını cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna komandaların Premyer Liqanın XX tur oyunlarındakı intizamsızlığı səbəb olub.

"Gənclik şəhəri" təmsilçisinin 4 futbolçusu "Keşlə" ilə, "Qarabağ"ın eyni sayda oyunçusu isə "Zirə" ilə səfər matçlarında sarı vərəqə ilə cəzalandırıldıqları üçün klublar 800 manat cərimə olunub.

