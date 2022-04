"Instagram"da yeni funksiyalar

"Instagram"a mesajlarla bağlı yeni funksiyalar əlavə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq "Instagram"a daxil olan mesajlara birbaşa ana səhifədən cavab vermək imkanı var. Bundan sonra istifadəçi bu və ya digər kontenti izləməyi dayandırmadan və mesaj bölməsinə keçid etmədən daxil olmuş mesaja birbaşa ana səhifədən cavab verə biləcək.

Bundan əlavə, istifadəçilər bu və ya digər musiqilərin 30 saniyəlik fraqmentlərini də mesaj vasitəsilə göndərə biləcəklər.

Həmçinin mesaj bölməsinin yuxarı hissəsində isə real zaman ərzində onalyn olan abunəçilərin siyahısı qeyd ediləcək. Bu yeni funksiyalar tədricən hamı üçün aktivləşdiriləcək.

