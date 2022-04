Güclü külək Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin dam örtüyünü uçurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir.

