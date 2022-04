Baş Nazir qazdan istifadə qaydalarını dəyişdi - QƏRAR

Azərbaycanda "Qazdan istifadə Qaydaları”nda dəyişikliklər edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Yeni qərara görə, qaz qurğularına texniki baxış üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı genişləndirilib. Belə ki, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə vermək üçün həmin qurğulara texniki baxış istehlakçıların təqdim etdiyi sənədlərlə yanaşı ərizə də təqdim edilməlidir.

Bundan əlavə, həmin qaydalar edilən əlavəyə görə, Enerji Məsələləri Tənzimlənmə Agentliyinə sənədlər barədə məlumat əldə etmək üçün dövlət orqanlarının və digər qurumların elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə etmək səlahiyyəti verilib.

Bu mümkün olmadığı halda, həmin sənədlərin təqdim edilməsi ərizəçidən tələb olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.