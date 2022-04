Mədəniyyət Nazirliyində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Nazirlikdən məlumat verirlib.

Qeyd olunub ki, Hesablama Palatasının 2022-ci il üçün iş planına uyğun olaraq, hazırda Mədəniyyət Nazirliyində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri həyata keçirilir.

