Nafas Kashani ölkəmizdə baş tutan beynəlxalq tədbirdə mükafatlandırıldı - FOTOLAR

Əslən iranlı olan, lakin ölkəmizdə uğurla fəaliyyətini davam etdirən kosmetoloq Nafas Kashani "Reputation İnc." PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində "The Talanted Aesthetic Beauty doctor" mükafatına layiq görülüb.

Kosmetologiya sahəsindəki yeniliklərdən xəbərdar olmaq və yeni biliklərə yiyələnmək üçün N. Kashani mütəmadi olaraq seminar və konfranslarda iştirak edir.

Onun sözlərinə görə, həkimin ən böyük uğuru pasiyentlərin etimadını qazanmaqdır.



Gələcəklə bağlı planları isə beynəlxalq seminarlarda iştirak etmək və daha çox faydalı biliklərə yiyələnməkdir. O, həmçinin ən böyük məqsədinin Azərbaycanda yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərmək olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.