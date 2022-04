“Ukraynaya təcili dəstək verməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünya Ukrayna xalqının cəsarətini heyranlıqla izləyir və dəstəkləyir. Stoltenberq Ukraynaya tank və təyyarə əleyhinə silahlar göndəriləcəyinə işarə edib.

Qeyd edək ki, ötən gün Brüsseldə NATO xarici işlər nazirlərinin toplantısı başlayıb. Ukrayna əsasən tank və təyyarə əleyhinə silahlar tələb etmişdi.

