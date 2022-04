Məşhur futbolçu Kərim Benzemanın transfer qiyməti nə qədərdir?

"Real Madrid" "Çelsi" oyununda məşhur futbolçu Kərim Benzemanın het-triki hazırda futbol dünyasında ən çox müzakirə edilən xəbərdir. Hətta tviter sosial şəbəkəsində ən çox müxakirə edilən də elə Benzemanın özüdür.

Metbuat.az Kərimin transfer qiymətini araşdırıb. 34 yaşlı fransalı futbolçu Kərim Benzemanın hazırkı transfer qiyməti 25 milyon avro təşkil edir.

Benzemanın ən yüksək transfer qiyməti 2016-ci ilin fevral ayında qeydə alınıb. Bu qiymət 60 milyon avro təşkil edib.

Qeyd edək ki, Kərim Benzema 2009-cu ildən "Real Madrid"də çıxış edir.

