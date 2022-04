Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın keçirdiyi brifinqin videosu “YouTube”da bloklanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Google” şirkətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Şirkətin məlumatına görə, buna səbəb Zakarovanın videosunun şəbəkəsinin siyasətini pozmasıdır.

