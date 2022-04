“Yaxın günlərdə Rusiya və Ukrayna arasında yekun nəticənin olacağı gözlənilmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın “Financial Times” qəzetinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Krım və Donbas bölgələri ilə bağlı məsələ tərəflər arasında ən ciddi fikir ayrılığı yaradan mövzudur. “Moskva Krımla bağlı geri addım atmır. Bununla bağlı fərqli təkliflər var” - deyə Kalın bildirib.

