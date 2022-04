Paşinyanın Brüssel etirafı: Əliyev buna imkan verməyib

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etiraf edir ki, Brüsseldə Qarabağın “statusu” məsələsini gündəmə gətirsə də qəbul edilməyib.

Erməni baş nazirin açıqlamalarının ümumi məğzi Brüssel görüşündən razı qalmadığını və bəyanat mətninin Bakının istəyinə uyğun hazırlandığını göstərir.

Brüssel razılaşması nəzəri baxımdan maraqlarımıza uyğundur, lakin əvvəlki təcrübə bunun praktikada işləyib-işləməyəcəyini sual altında salır. İrəvan razılaşmaya əməl etməsə belə Aİ-nin vasitəçiliyi ilə belə bir görüş və razılaşmanın olması Bakının praktiki həll yollarına əl atacağı təqdirdə Avropanın qaşısında arqument portfelini gücləndirir, çünki sülh üçün əlindən gələni edən tərəfdir.

