Keçmiş məhkum 15 min manatlıq oğurluq edib

Sabunçu rayonunda oğurluq edən şəxs müəyyən edilib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Rayon Polis İdarəsi 14-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində ayrı-ayrı vaxtlarda Maştağa qəsəbəsi ərazisindəki 4 evdən pul, 15000 manat dəyərində 5 ədəd qapı, 14 ədəd xalça, kombi, radiator, su qızdırıcısı, təmir-tikinti alətləri və məişət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Rauf Əliyev saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

