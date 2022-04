Avropa Rusiyaya qarşı birləşdi: Sarsıdıcı zərbə vurmağa hazırlaşırlar

Avropa Parlamenti Rusiyadan neft, təbii qaz, kömür və nüvə yanacağı idxalının qadağan olunmasını nəzərdə tutan qərar layihəsini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Parlamenti Rusiyanın G20 və İnterpol kimi beynəlxalq təşkilatlardan çıxarılmısını tələb edib. Sənəddə həmçinin, Rusiya gəmilərinin Avropa Birliyinin su sərhədlərinə girməsi, limanlarında mövqe tutması, Rusiya və Belarusdan quru yolu ilə yük daşımasının qadağan edilməsi tələb olunur.

Sənəd tövsiyyə xarakterli olsa da, qüvvəyə minməsi üçün texniki işlərin davam etdiriləcəyi bildirilir. Eskpertlər hesab edir ki, bu qadağaların qüvvəyə minəcəyi təqdirdə Rusiya iqtisadiyyatı sarsıdıcı cəzaya məruz qalacaq.

